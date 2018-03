Israël: «Ils placent des filles en uniforme moulant en face d’une compagnie de mecs»

Un scandale fait rage en Israël au sujet du service militaire des femmes. Des rabbins se sont opposés à la présence de femmes dans Tsahal, l'armée israélienne, affirmant qu'elles privent les jeunes hommes religieux de motivation lors du service.

© Sputnik. Service de presse de l'armée israélieinne Une féminisation de l’armée israélienne?

Shmuel Eliyahu, grand rabbin de Safed, a même appelé à la démission du chef d'état-major des armées de Tsahal Gadi Eizenkot, l'accusant de propager des «idées féministes radicales».

Des soldats israéliens ont confié au journal russe en ligne Gazeta.ru leurs impressions sur le service féminin. Ainsi, Anastasia, lieutenant-chef et officier de réserve, note qu'il est prématuré de perler d'égalité des sexes dans l‘armée. Il existe des postes qui ne seront jamais confiés à une femme.

«La plupart des femmes veulent bien servir, pour apprendre quelque chose de nouveau et se perfectionner. De plus, il est d'usage dans la société israélienne de regarder ton histoire militaire, de voir où et à quel poste tu as servi, pour prendre ensuite des décisions (par exemple, si tu conviens à tel ou tel travail)», raconte Anastasia.

La jeune femme est une partisane du féminisme et considère les stéréotypes de genre comme révolus.

Un soldat du nom de Dmitri note que les femmes avaient servi dans des organisations militaires et étaient des partisans à part entière bien avant la création de l'État d'Israël.

Dans ce pays, selon lui, ce n'est que la durée du service qui est différente pour les femmes, qui est plus courte que pour les hommes.

Les commandants sont le plus souvent des femmes, surtout lors de la formation initiale, parce qu'elles commandent mieux, poursuit-il.

«Ils placent des filles en uniforme moulant en face d'une compagnie de mecs. Comme ça, les hommes pensent à autre chose qu'à se bagarrer. Si le commandant est un homme, ce sera toujours l'agression contre l'agression. Et il faut neutraliser cela, sinon il y aura des problèmes. C'est pourquoi qu'on choisit des femmes.»

Les autorités israéliennes ne se hâtent pas de renoncer au service des femmes dans l'armée, la question ayant scindée en deux l'opinion publique du pays.