Des médias révèlent la cause du crash de l’avion de ligne bangladais à Katmandou

Des médias locaux ont révélé la cause du crash d'un avion de ligne bangladais qui s'est écrasé lundi lors de la phase d'atterrissage à Katmandou au Népal.

Comme l'a indiqué le journal Kathmandu Post, citant l'administration du port aérien, le crash de l'avion aurait pu être provoqué par un dysfonctionnement technique.

Auparavant, on a rapporté que lors de la phase d'atterrissage, l'avion n'avait pas accédé à la piste, et avait atterri sur un terrain de football à l'est de l'aéroport avant de prendre feu.

Comme l'a précisé à Sputnik l'ambassade russe au Népal, sur les 80 passagers présents dans l'avion, dix-sept ont été secourus. Le sort d'environ 50 personnes reste pour l'heure encore incertain.

Selon des informations précédentes, il y avait 67 passagers et quatre membres d'équipage à bord.