Macron n’a pas le «sentiment» qu’on puisse résoudre le problème syrien sans Moscou

Emmanuel Macron a fait savoir, au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu dans le cadre de la visite du Président français en Inde, s’il était possible de régler la situation syrienne sans dialogue avec la Russie.

© Sputnik. Sergei Guneev Macron en Inde: entre emballement médiatique et modestes réalités

Lors d'un point de presse qui s'est tenu durant sa visite en Inde, le Président français a déclaré que Paris aspirait à un dialogue avec Moscou «constant, mais exigeant» qui peut porter des résultats concrets:

«Pour ce qui est de la Russie, la France depuis le mois de mai dernier a une politique constante et cohérente, sans connivence mais en cherchant à être efficace et donc en restaurant un dialogue qui installe le rapport de force et qui cherche à obtenir des avancées», a déclaré Emmanuel Macron.

Et de poursuivre:

«Ces dernières années en Syrie, est-ce que les moments d'absence de dialogue complet avec la Russie ont permis d'avancer davantage? Je n'ai pas (ce) sentiment», a-t-il fait remarquer.

Il a par ailleurs fait savoir que «la ligne rouge» pour Paris se situait au niveau du respect par les autorités syriennes des exigences sur la non-utilisation des armes chimiques.