Ghouta orientale: 5 civils se dirigeant vers un couloir humanitaire tués par des radicaux

© AFP 2018 STR Les États-Unis menacent d’effectuer une nouvelle frappe sur la Syrie

Des radicaux sévissant dans la Ghouta orientale ont ouvert le feu sur des civils habitant dans cette région qui espéraient pouvoir emprunter le couloir humanitaire de Jisrine. Cinq d'entre eux ont perdu la vie, a annoncé ce lundi Iouri Evtouchenko, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Aujourd'hui, des habitants de Kafr Batna se sont de nouveau rassemblés pour protester contre les radicaux et soutenir l’armée et le gouvernement syriens. Cette fois-ci, plus de 3.000 personnes sont descendues dans la rue. Les civils exigeaient que les radicaux se retirent de leur agglomération et assurent le libre accès au couloir humanitaire de Jisrine. Toutefois, alors certains des habitants se dirigeaient vers le couloir humanitaire, des radicaux ont ouvert le feu. Selon les informations dont on dispose, cinq personnes ont été tuées», a précisé le général.

Comme le précisent les militaires russes, le passage vers le couloir humanitaire reste bloqué.

Les pilonnages de Damas se poursuivent

Les radicaux de la Ghouta orientale continuent à pilonner les quartiers résidentiels de la capitale syrienne, causant des pertes humaines: trois personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées en 24 heures, a en outre précisé le général Evtouchenko.

«Au cours de ces dernières 24 heures, 16 pilonnages aux obus sur les quartiers résidentiels de Damas et ses banlieues ont été recensés. 30 obus de mortier ont été tirés. Il y a eu des destructions. Trois civils ont été tués et 22 autres blessés», a fait savoir le chef du Centre.