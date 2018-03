«Couper-coller»: des internautes s'indignent de l'interview de Poutine remaniée par la NBC

Accordée à la journaliste américaine Megyn Kelly, l'interview de Vladimir Poutine a été diffusée récemment sur la chaîne NBC dans une version abrégée et amputée des déclarations importantes du Président. Ainsi, l'interview de deux heures a été coupée par la NBC en six épisodes thématiques dont la durée totale n'atteint qu'une heure.

Pour évaluer le travail fait par les rédacteurs de la chaîne, il suffit de regarder le premier épisode, consacré à la prétendue intervention russe dans les élections US et de le comparer avec la version intégrale de l'interview mise en ligne sur le site du Kremlin.

Ici, la NBC a éludé des paroles, considérées comme importantes pour les Américains par le Président.

«Je vous demande tout de même de m'écouter et de transmettre à vos spectateurs et auditeurs ce que je vais leur dire maintenant. L'Occident interfère constamment dans nos affaires intérieures. Tout comme avec vous maintenant, nous avons discuté de cette question avec nos amis et partenaires américains, avec des représentants officiels. Et une fois nous leur avons dit directement: "Ecoutez, vous vous mêlez sans cesse de notre vie politique!" Imaginez, ils ne l'ont même pas nié! Savez-vous ce qu'ils nous ont dit pour la dernière fois? Ils nous ont dit: "Oui, nous intervenons dans vos affaires intérieures, mais nous en avons le droit, parce que, à la différence de vous, nous apportons la démocratie, c'est pourquoi vous le ne pouvez pas [vous mêlez de nos affaires, ndlr] ". Vous croyez que c'est une approche civilisé et contemporaine des relations internationales?» a déclaré le Président.

Cette phrase volumineuse a été raccourcie. Il ne reste que les quelques mots que nous avons soulignés ci-dessus. Bien sûr, des internautes ont remarqué toutes ses modifications et ont exprimé leur indignation dans plusieurs commentaires laissés sous la vidéo sur la chaîne YouTube de la NBC.

«La NBC coupe de nouveau», écrit l'utilisateur ozh Alex, faisant référence à l'interview que Vladimir Poutine a accordé à la NBC l'année dernière. © Sputnik. Michael Klimentyev Poutine «a quelque chose sur Trump», selon une journaliste US

«"Couper et coller", l'interview ayant pour but de dénigrer la Russie, comprenant des formules comme "certaines personnes disent" ou "certains experts américains disent" et évoquant des sources privées comme preuves solides est honteuse», estime Mr. Ben

«Est-ce que cela s'appelle "confrontez", si vous ne montrez pas l'interview complète, mais seulement ses questions et le découpage de différents moments suivis de commentaires partiaux», souligne akzidentz0.

«Je viens d'écouter la version intégrale, inédite… Incroyable, comment la NBC suit son propre programme. Ces gars causent plus de mal que quiconque», s'étonne Dany Grondin