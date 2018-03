Moscou se prononce sur les «projets irresponsables» de Washington en Syrie

«Il y a quelques jours, nous avons mis Washington en garde contre la tentation d'user de nouvelles provocations des radicaux en Syrie, qui pourraient utiliser des armes chimiques contre la population civile en vue d'amener à des frappes sur Damas. Les menaces d'y procéder proférées par la représentante permanente des États-Unis à l'Onu et l'exacerbation d'un certain climat dans les médias mainstream américains semblent réconcilier l'opinion publique avec leur caractère inévitable. Tout cela suscite de graves préoccupations quant à la question de savoir pour qui s'engage Washington dans la Goutha orientale», a publié sur Facebook l'ambassade russe aux États-Unis.

À en croire les ambassadeurs russes, le «mouvement de résistance dans tout son intégrité est depuis longtemps soumis au Front al-Nosra*, qui tire depuis des années sur les quartiers résidentiels de la capitale, y compris sur les bâtiments de la mission diplomatique russe en Syrie ».

«Nous appelons de nouveau Washington à renoncer aux déclarations et aux projets irresponsables, susceptibles d'entraîner une éventuelle escalade du conflit. Dans le même temps, on ne peut pas détourner notre attention par le "sujet britannique". Le dossier syrien reste au cœur de la diplomatie russe», ont conclu les diplomates.

© Photo. Russian Defense Ministry Le ministre russe de la Défense révèle le nombre de nouvelles armes testées en Syrie

Mardi 13 mars, devant les journalistes à Moscou , le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti les USA des graves conséquences d'un éventuel scénario militaire contre les forces syriennes. «En cas de nouvelle attaque de ce genre, les conséquences seraient des plus graves. Madame Nikki Haley doit comprendre qu'exploiter de manière irresponsable le micro au Conseil de sécurité des Nations unies est une chose, mais que c'en est une autre quand les militaires américains et russes ont des canaux de communication par lesquels il a été clairement indiqué ce qui pouvait être fait ou non. La coalition américaine le sait parfaitement.»

*Le Front al-Nosra est une organisation terroriste interdite en Russie