«La Russie devrait partir et se taire»: Londres sur une réponse possible de Moscou

Le ministre britannique de la Défense, Gavin Williamson, a évoqué comment la Russie pourrait réagir à l’expulsion de ses 23 diplomates du Royaume-Uni. Selon lui, les autorités russes devraient «partir et se taire», relate le site Business Insider.

Moscou devrait «partir et se taire», a déclaré le secrétaire d'État britannique à la Défense, Gavin Williamson, ce jeudi, en évoquant une possible réaction de la Russie à la décision de Theresa May d'expulser 23 diplomates russes en lien avec l'affaire Skripal, relate le site Business Insider.

«Ce que nous allons faire est de regarder comment la Russie répondra à ce que nous avons fait. Ce que la Russie a fait à Salisbury est absolument atroce. Nous y avons répondu. Franchement, la Russie devrait partir et se taire. Mais s’ils répondent à la mesure que nous avons prise, nous l’examinerons soigneusement et nous étudierons nos options, mais ça serait une erreur d’estimer à l’avance notre réponse», a déclaré M.Williamson.

Le 4 mars, Sergueï Skripal et sa fille ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. M. Skripal avait reçu l'asile au Royaume-Uni en 2010 après un échange d'agents de renseignement entre la Russie et les États-Unis lorsque 10 agents russes, dont Anna Chapman, sont rentrés dans leur patrie.

Le 11 mars, la Première ministre britannique Theresa May a accusé la Russie d'implication dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations. Qualifiant l'affaire de «provocation», la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a de son côté estimé que les propos de la Première ministre britannique étaient un «cirque en plein parlement».

Mercredi, Londres a expulsé 23 diplomates russes du pays et a suspendu tous les contacts bilatéraux de haut niveau avec la Russie.

