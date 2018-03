Un porte-avions US en visite au Vietnam, une première depuis 1975. Doit-on s’en étonner?

Pour la première fois depuis la fin de la guerre du Vietnam, l’USS Carl Vinson, porte-avions américain, est entré dans le port de Da Nang. Cet événement a été largement couvert par les médias occidentaux et vietnamiens, beaucoup l’ont exalté. Un spécialiste vietnamien des questions politiques et de défense a exposé son point de vue à Sputnik.

Seuls les Vietnamiens, devenus depuis longtemps citoyens d'autres pays, parlent avec admiration de cette visite du porte-avions américain USS Carl Vinson qui est effectivement une première depuis 1975, a déclaré à Sputnik le colonel Nguyen Minh Tam.

«Pour les citoyens du Vietnam et bien des Vietnamiens résidant à l'étranger, il ne s'agit que d'un événement parmi d'autres dans la politique extérieure et de défense du pays. […] C'est un événement ordinaire trop largement couvert», a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la Chine avait réagi elle aussi avec réserve à la visite du porte-avions américain au Vietnam.

© AFP 2018 HOANG DINH Nam Le Vietnam renoncera-t-il à l’armement russe au profit des USA?

«La réaction chinoise a été très réservée parce que ce n'est pas la première fois qu'un porte-avions américain traverse la mer de Chine méridionale. Et ce n'est pas la première fois que l'US Navy patrouille dans cette partie du monde», a expliqué l'expert.

Et de rappeler que les porte-avions américains croisaient dans tous les océans, à l'exception de l'océan Arctique, et dans les principales mers, y compris en mer de Chine méridionale.

«Aussi, l'entrée du porte-avions USS Carl Vinson dans le port de Da Nang n'a-t-elle rien d'extraordinaire en soi», a souligné le colonel.

Selon ce dernier, le Vietnam crée une marine ayant des objectifs défensifs.

© AP Photo/ Xinhua, Wang Cunfu, File Mer de Chine méridionale: Pékin signale encore aux USA que leur ingérence est superflue

«Beaucoup se demandent pourquoi le Vietnam ne construit pas de porte-avions. Mais c'est parce qu'un porte-avions est un moyen d'attaque depuis la mer. Pendant la guerre de la Résistance contre les Américains, les États-Unis avaient déployé au moins dix porte-avions en mer de Chine méridionale, et tous ses bâtiments ne servaient qu'à attaquer le Vietnam du Nord. Aujourd'hui, grâce à l'Union soviétique et à la Russie, le Vietnam a des moyens de défense beaucoup plus efficaces que des porte-avions», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.