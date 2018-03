Les services russes de renseignement et de sécurité dans la liste des sanctions US

© Sputnik. Mikhail Kireev Nouvelles sanctions US: la Russie renforce ses défenses

Le Service fédéral de sécurité (FSB) et la Direction générale des renseignements de l'état-major des Forces armées de la Fédération de Russie (GRU) figurent désormais dans la liste des sanctions, a annoncé le département américain du Trésor dans un communiqué.

Ces deux organisations russes ont été ajoutées dans la liste conformément à la loi «Sur la lutte contre les ennemies des États-Unis à l'aide des sanctions» (CAATSA) adoptée en 2017.

Le gouvernement américain a en outre introduit des sanctions contre 19 individus et cinq personnes morales russes. Selon Steven Mnuchin, secrétaire américain du Trésor, «l'administration s'oppose et lutte contre la cyberactivité hostile de la Fédération de Russie, y compris ses tentatives d'interférer dans l'élection présidentielle américaine, des cyberattaques destructrices et des ingérences ciblant une infrastructure d'importance décisive».

«Ces sanctions ciblées font partie des efforts de plus grande envergure pour répondre à des attaques abominables provenant de Russie. Le département du Trésor est déterminé à imposer des sanctions supplémentaires dans le cadre du CAATSA… pour que des fonctionnaires et oligarques russes soient tenus responsables pour leurs activités déstabilisantes, en leur bloquant l'accès au système financier des États-Unis», a annoncé M.Mnuchin.

Comme l'a signalé ce jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, Moscou prépare une réponse.

«Nous sommes déjà en train d'élaborer une riposte», a-t-il indiqué sans donner d'autres informations.