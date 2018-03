La Chine entame un exercice d’envergure de ses fusiliers marins

L’infanterie de marine de l’armée chinoise a entamé d’importants exercices transrégionaux impliquant plus de 10.000 militaires, selon Global Times.

«Dans le cadre des plus importants exercices du genre, plus de 10.000 militaires ont parcouru 2.000 km pour se rendre sur deux bases d'entraînement dans la province du Yunnan (sud-ouest) et dans la province de Shandong (est)», annonce le quotidien chinois Global Times.

Durant leur déplacement, les unités ont combiné divers modes de transport, notamment par les airs, les eaux et les voies ferrées. Conformément au plan des exercices, les fusiliers marins devront accomplir plus de 30 missions différentes dans les zones subtropicales de la jungle montagneuse.

La durée des exercices n'est pas précisée.

En mars dernier, South China Morning Post avait annoncé que la Chine se proposait de porter les effectifs de son corps d'infanterie de marine de 20.000 à 100.000 hommes pour défendre ses communications maritimes d'importance vitale et ses intérêts croissants à l'étranger. Selon la même information, un contingent serait déployé sur une base navale chinoise à Djibouti, sur la Corne de l'Afrique, et un autre dans le port de Gwadar, dans le sud-ouest du Pakistan.