La Défense russe montre en direct l’évacuation des civils de la Ghouta orientale

Le ministère russe de la Défense publie sur son site des vidéos en direct des points de contrôle des couloirs humanitaires dans la Ghouta orientale et dans la ville d'Alep.

Plusieurs milliers de civils ont fui jeudi les zones contrôlées par les radicaux via le couloir humanitaire mis en place par l'armée syrienne dans la Ghouta orientale. L'évacuation se poursuit vendredi et la Défense russe a publié sur son site des images en direct de l'évènement.

«Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a organisé des retransmissions en direct réalisées à partir des caméras de surveillance dans les zones de contrôle des couloirs humanitaires destinés à l'évacuation des civils de la Ghouta orientale et d'Alep», rapporte la Défense russe.

Les caméras de vidéosurveillance sont installées à proximité des points de contrôle Muhayam al-Wafedin (nord de la Ghouta orientale) et Hammouria (sud). De plus, des drones surveillent le territoire à proximité de Hammouria et sur la route du couloir humanitaire de «Tel-Sultan-Abu-Ed-Duhur», à Alep.

«Depuis la matinée du 16 mars, 1.972 civils, en majorité des personnes âgées, des femmes et des enfants, ont quitté les localités de Hammouria, de Saqba et de Hazze», a annoncé le ministère russe de la Défense.

«Plus de 2.500 personnes ont quitté les localités de Hammouria et de Saqba lors de la première heure de l'ouverture du couloir humanitaire vendredi. Selon une évaluation préliminaire du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit, environ 20.000 personnes pourraient quitter la Ghouta orientale aujourd'hui», a déclaré un porte-parole du Centre.

© AP Photo/ Save the Children Plus de 10.000 civils quittent enfin la Ghouta orientale par le couloir humanitaire

D'après les données du Centre, près de 11.000 civils ont pu quitter la Ghouta orientale ce jeudi. Mais au total il était prévu d'évacuer jusqu'à 13.000 personnes avant la fin de la journée.

Parallèlement, avec l'aide du Centre russe pour la réconciliation, un convoi humanitaire a livré 137 tonnes de nourriture et de médicaments dans la Ghouta orientale.

C'est la première évacuation massive dans le secteur, les premiers témoignages faisant état du fait que les radicaux ne laissaient pas sortir les habitants, sous peine de mort. Quelque 400.000 personnes resteraient dans la Ghouta orientale.