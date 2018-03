Un amiral US préoccupé par un «simulacre» de frappes russes nucléaires contre les USA

Le commandant de l'United States Pacific Command (USPACOM), l'amiral Harry Harris a exprimé jeudi ses préoccupations à propos d'exercices militaires de la Russie lors de son discours au Sénat américain.

«Les forces nucléaires stratégiques russes sont modernisées et mènent régulièrement des exercices simulant des frappes nucléaires sur le territoire des États-Unis», a-t-il déclaré.

Des bombardiers russes Tu-95 volent le long des frontières des États-Unis, du Canada et dans d'autres régions comme le Japon, la péninsule coréenne et l'Indonésie pour préparer leurs équipages, a indiqué M.Harris. Il a jouté que les forces stratégiques terrestres simulaient aussi des frappes nucléaires et effectué des tirs d'exercice de missiles vers l'Amérique du Nord.

En plus, l'amiral a souligné l'augmentation du potentiel nucléaire russe en rapport avec la mise en service de sous-marins nucléaires russes de la classe Boreï équipés de missiles balistiques.

Des manœuvres avec la participation d'armes nucléaires est une pratique normale a indiqué l'expert militaire russe Ivan Konovalov en commentant l'intervention de M.Harris.

«La disponibilité d'armes nucléaires dans un pays du club nucléaire prévoit que leur utilisation est possible en cas d'un incident hypothétique», a ajouté M.Konovalov.

Auparavant, le Kremlin a déclaré que Moscou n'entendait attaquer personne et que ces armes ne menaçaient pas les pays qui n'envisageaient pas d'attaquer la Russie.