Mort du hacker ayant dénoncé l’informateur de WikiLeaks

La BBC a annoncé, se référant au père d'Adrian Lamo, la mort de cet ancien hacker ayant dénoncé l'informateur du site WikiLeaks qui s'appelait à l'époque Bradley Manning.

«Avec une grande tristesse et le cœur brisé, je dois annoncer à tous nos amis qu'Adrian est mort. Un esprit brillant et une âme compatissante ne sont plus. Il est mon fils bien-aimé», a déclaré son père, cité par la BBC. Les causes de sa mort n'ont pas été communiquées.

Adrian Lamo est devenu célèbre auprès du grand public en 2010, en lien avec l'affaire Bradley Manning, qui a pris le prénom de Chelsea après son changement de sexe. Dans un courriel à Adrian Lamo, Manning lui a fait savoir qu'il fournissait des informations secrètes au site WikiLeaks. Adrian Lamo l'a dénoncé aux autorités américaines et Bradley Manning a été arrêté.

Dans une interview accordée au quotidien The Guardian en 2011, Adrian Lamo a avoué qu'il n'avait pas décidé de son plein gré de dénoncer Manning. Il y a été forcé et il regrette que l'informateur de WikiLeaks ait été condamné à une si lourde peine de prison.

En 2009, Bradley Manning faisait son service militaire dans l'armée de l'air américaine en tant qu'analyste du renseignement. En février 2010, WikiLeaks a publié des premiers documents top secret reçus de la part de Manning. Trois mois plus tard, l'informateur a été arrêté. Il a été condamné à 35 ans de prison. En détention, il a annoncé son changement de sexe et a suivi un cours de thérapie hormonale.

En mai 2017, Chelsea Manning est sortie de prison, graciée par l'ex-président américain Barack Obama.