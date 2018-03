Des militaires ukrainiens prêts à faire un coup d’État, selon une députée de Kiev

En Ukraine, il y a «plus que suffisamment» de militaires des forces armées ukrainiennes qui seraient prêts à renverser le pouvoir actuel, a annoncé Nadejda Savtchenko, ex-militaire ukrainienne aujourd'hui députée à la Rada suprême.

«Les militaires sont des hommes d'action. Ils parlent peu, racontent beaucoup de blagues et c'est bien ça leur force. Ils sont souvent stupides et exécutent les ordres mais ils ont des limites», a-t-elle ainsi déclaré dans une interview au portail Strana.ua.

Par ailleurs, comme l'a indiqué Mme Savtchenko, des militaires étaient également prêts à s'opposer à l'ex-Président ukrainien Viktor Ianoukovitch. Mme Savtchenko a plus d'une fois attiré l'attention des médias par ses déclarations et ses démarches controversées. Elle avait notamment déclaré son intention de présenter sa candidature à la présidentielle ukrainienne et avait même lancé une collecte de fonds pour sa campagne électorale.

Accusée par la justice russe dans le cadre de l'affaire du meurtre de deux journalistes russes dans le Donbass (est de l'Ukraine) en juin 2014, Mme Savtchenko a été condamnée en mars 2016 à 22 ans de prison. Fin mai 2016, le Président russe Vladimir Poutine a gracié l'intéressée à la demande des parents des victimes. Tout de suite après son retour en Ukraine, Nadejda Savtchenko est devenue députée de la Rada suprême (parlement monocaméral).