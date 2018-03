Plus de 20.000 civils ont quitté la Ghouta orientale ce dimanche dans la matinée

Plus de 20.000 civils sont passés par le couloir humanitaire mis en place dans la Ghouta orientale ce dimanche tandis que plus de 68.000 personnes ont quitté cette région depuis le début du fonctionnement du couloir humanitaire, selon les chiffres présentées par le Centre russe de réconciliation de parties en conflit.

L'évacuation de civils via le couloir humanitaire continue dans la Ghouta orientale, a annoncé ce dimanche Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«À 10h00 du matin, heure de Moscou, plus de 20.000 personnes ont déjà quitté la Ghouta orientale du côté de la localité d'Hammuriyah. L'évacuation est toujours en cours», a-t-il ainsi déclaré.

Selon lui, depuis le début du fonctionnement du couloir humanitaire, plus de 68.000 personnes ont déjà quitté la Ghouta.

En outre, plus de 30 tonnes d'aide humanitaire ont été livrés à Damas par des spécialistes du Centre. Cette aide humanitaire est destinée aux habitants de la Ghouta orientale.

«Des spécialistes du Centre ont livré à Damas plus de 30 tonnes d'aide humanitaires pour les civils de la Ghouta orientale qui avaient quitté la région. On y trouve des couvertures, des matelas, des draps et des produits alimentaires. Tout ceci sera réparti dans des postes d'accueil et transmis aux civils dimanche», a précisé le directeur du centre, Iouri Evtouchenko.

© AFP 2018 Ammar SULEIMAN 70% des territoires auparavant contrôlés par les radicaux dans la Ghouta libérés

La situation humanitaire dans la Ghouta orientale s'est aggravée ces dernières semaines. La résolution 2401 adoptée par l'Onu exige que les parties en conflit cessent les affrontements et assurent une trêve humanitaire d'au moins 30 jours sur l'ensemble du territoire syrien, mais les extrémistes continuent leurs pilonnages, a récemment témoigné le Centre russe pour la réconciliation.

Vendredi, Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre, a également assuré que tout le nécessaire serait fait pour garantir la sécurité des civils de la Ghouta orientale.