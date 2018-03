Un ex-officier de la Bundeswehr demande asile en Russie

La famille Bergfeld, originaire d'Allemagne, a demandé au service consulaire de l'ambassade russe en Lettonie de leur accorder l'asile en Russie, a indiqué à Sputnik le service de presse de l'ambassade.

Le site Daily Storm raconté l'histoire de Markus Bergfeld, ancien officier de la Bundeswehr , et de sa femme Sonia qui avaient demandé l'asile en Russie pour eux et pour leurs enfants. En Allemagne , ils auraient été victimes de poursuites et les autorités auraient tenté de leur retirer leurs enfants.

L'homme suppose que les «persécutions et la destruction systématique de la famille» sont liées au fait qu'en 2011, il avait obtenu l'accès à des informations concernant un site militaire secret où était déployé une arme nucléaire américaine, conservée sur un aérodrome au cas où une guerre éclate.

L'information secrète serait tombée entre les mains de Markus par hasard, ce qui aurait été le point de départ des malheurs de sa famille. Il a été licencié et ses cinq enfants ont été retirés de la famille et placés dans un internat, raconte le Daily Storm.