Présidentielle russe en France: les bulletins en rupture de stock

Les bulletins de vote envoyés de Moscou au bureau de vote qui a ouvert ce dimanche à l'ambassade de Russie à Paris étaient déjà épuisés alors le vote n'était pas encore terminé, a annoncé aux journalistes le président du bureau, Artiom Stoudennikov.

«Il ne reste plus de bulletins arrivés de Moscou. Dans cette situation, il a été décidé, en conformité avec la législation, que la commission électorale imprimerait elle-même des bulletins supplémentaires», a-t-il indiqué au moment de la rupture du stock.

Il a précisé qu'ils seraient imprimés sur de simples feuilles de papier et sans tampon. Ce dernier serait remplacé par le cachet et deux signatures des membres de la commission.

Selon les représentations diplomatiques de Russie en France, à 16h00 (heure de Paris), 2.632 personnes avaient voté dans la capitale, 373 à Lyon, 329 à Marseille 43 à Bayonne et 152 à Bordeaux. En outre, 194 Russes ont voté à Monaco.

«Le taux de participation semble être assez élevé», a constaté Artiom Stoudennkov, commentant les données à Paris.

Huit bureaux de vote étaient ouverts ce dimanche en France. Les citoyens de Russie ont pu se rendre aux urnes à Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Villefranche-sur-Mer, Bayonne et Bordeaux. Un vote à domicile a été organisé à Estillac, dans le département du Lot-et-Garonne. Les Russes habitant à Monaco ont pu voter au consulat général de Monte-Carlo.

La présidentielle s'est tenue dans les 85 régions du pays, dans plus de 97.300 bureaux de vote en Russie et dans 401 bureaux de vote à l'étranger. Plus de 100 millions de personnes sont appelées à voter. Cette année, les deux nouvelles régions du pays, la Crimée et Sébastopol, rattachées à la Russie suite à un référendum en 2014, participent également à l'élection.