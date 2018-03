Comment une société pro-Trump s'est emparée des données de 50 millions de profils Facebook

Un scandale a été déclenché ce week-end par les révélations des médias américains, dont The New York Times. Selon ceux-ci, Facebook aurait tardé à suspendre une application qui permettait à une entreprise de la campagne électorale de Donald Trump de collecter et d'utiliser les données de plus de 50 millions d'utilisateurs du réseau social.

© AP Photo/ Joel Ryan Un de perdu, dix de retrouvés: Jim Carrey quitte Facebook et est invité sur un site russe

Les employés de Facebook, Joseph Chancellor et Aleksandr Kogan, sont les créateurs de Global Science Research, qui a fourni des données à la société Cambridge Analytica, qui, à son tour, était étroitement lié au quartier général de campagne de Donald Trump. Cette firme a utilisé une appli Facebook, nommé «thisisyourdigitallife», dans le but de cibler les utilisateurs de Facebook inscrits sur les listes électorales américaines sous la forme d'un questionnaire. Mais plus qu'une simple question, l'application recueillait également les données personnelles des personnes enregistrées sur leur compte Facebook, dont les contacts grâce à une fonctionnalité que Facebook a depuis désactivé.

Ainsi, les informations personnelles recueillies ont été utilisées pour cibler au mieux les campagnes de l'actuel président des États-Unis durant l'élection présidentielle. Les données de 30 millions d'utilisateurs selon The New York Times et de 50 millions selon The Guardian auraient été récupérées.

© AFP 2018 GABRIEL BOUYS Facebook et WhatsApp accusés de violer la loi sur les données personnelles en France

Selon The Observer, l'entreprise était dirigée par Steve Bannon, l'un des proches conseillers de Donald Trump avant d'être évincé de la Maison-Blanche durant l'été 2017.

En réaction, Facebook a récemment annoncé avoir suspendu Cambridge Analytica et l'a accusée d'avoir recueilli frauduleusement les informations personnelles de millions de ses usagers.

La Commission européenne va demander des «clarifications» à Facebook après des révélations sur l'exploitation des données personnelles, a réagi dimanche soir Vera Jourova, la commissaire en charge de la protection des données personnelles, sur son compte Twitter.