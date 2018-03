Victime de pression au Royaume-Uni, Sputnik dénonce des motifs politiques

Après l’appel du Conseil municipal d’Édimbourg à rompre les relations avec Sputnik et sous la pression des médias locaux, Sputnik a été privé d’adhésion à la Chambre de commerce de la ville. Une décision «honteuse», signe, selon l’agence, que «la pression politique et médiatique peut mener à la suspension de l’adhésion à cette organisation».

Sputnik UK dénonce des mesures de pression à son encontre et voit dans celles-ci des motifs politiques. L'agence été exclue de la Chambre de commerce d'Édimbourg sur fond de pression accrue de la part des médias locaux qui ont ainsi répondu à la demande du Conseil municipal de cesser toute relation avec Sputnik.

«Nous regrettons la décision de la Chambre de commerce de suspendre notre adhésion, qui a été prise à l'issue d'une campagne médiatique et politique continue contre Sputnik UK. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui, à notre avis, viole les principes d'indépendance, d'apolitisme auxquels la Chambre se dit fidèle», a indiqué le service de presse de l'agence.

Dans un communiqué, le média qualifie les mesures d'«honteuses» et remarque qu'elles signalent que «la pression politique et médiatique peut déboucher sur la suspension de l'adhésion à cette organisation».

L'adhésion à des chambres de commerce constitue une pratique courante et permet à des sociétés de participer à la vie des affaires d'un pays et d'une région, de nouer des contacts au sein du milieu des affaires. Sputnik est le seul média international qui siège en Écosse.

Ces dernières années, les médias russes font face à de plus en plus d'obstructions à leur activité en Occident. Le Parlement européen a adopté le 23 novembre une résolution prévoyant des mesures destinées à limiter leur activité en Europe. Le document qualifie Sputnik et RT de «menaces principales» à l'Union européenne.

Selon Vladimir Poutine, la résolution adoptée par le Parlement européen sur la lutte contre les médias russes est un signe de la dégradation politique de la démocratie.