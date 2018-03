Skripal: les 23 diplomates russes expulsés du Royaume-Uni quittent l’ambassade (vidéo)

Les 23 diplomates russes expulsés du Royaume-Uni dans le cadre de l’affaire Skripal ont quitté l’ambassade et ont pris la route de l’aéroport, annonce un correspondant de Sputnik sur place.

Les diplomates russes et leurs familles expulsés du Royaume-Uni, ont quitté ce mardi l'ambassade russe de Londres. Une colonne impliquant plus d'une douzaine de voitures et de minibus a pris la route de l'aéroport, a informé un correspondant de Sputnik.

Les accusations d'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia ont été portées contre Moscou par Londres il y a une semaine. La Première ministre britannique Theresa May a affirmé que Moscou était impliqué dans cette affaire, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Moscou a qualifié ces accusations gratuites de «cirque» avant d'expulser à son tour 23 diplomates britanniques.

Sergueï Skripal, un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, ainsi que sa fille ont été retrouvés inconscients le 4 mars 2018 aux abords d'un centre commercial de Salisbury, au Royaume-Uni. Ils sont toujours à l'hôpital dans un état critique. Recruté comme agent double par les services britanniques en 1995 et condamné en Russie à 13 ans de prison pour trahison, M.Skripal a obtenu l'asile au Royaume-Uni en 2010 après un échange d'agents de renseignement entre la Russie et les États-Unis.