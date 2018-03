Cris et humiliations: témoignages d’ex-prisonniers de «l’antre de la torture» US en Irak

«Je ne peux toujours pas me laver tranquillement, je me rappelle à chaque fois la torture par l'eau». Quinze ans après l'invasion américaine en Irak, les ex-prisonniers d'Abou Ghraib, prennent la parole et leurs récits ont de quoi donner des frissons. Dans une interview à Ruptly, quatre anciens détenus reviennent sur le temps passé dans le complexe pénitentiaire près de Bagdad devenu tristement célèbre pour les tortures que des militaires américains infligeaient à leurs prisonniers.

«Nous avons été détruits psychologiquement», raconte l'un d'eux. «J'ai été mis dans une cellule métallique et j'ai vu lâcher des bergers allemands contre moi, on a attaché mes mains contre les barreaux alors que les chiens cherchaient à me mordre».

«Un vieil homme s'est mal senti, et il a demandé qu'on l'aide. Un soldat américain lui a alors dit de dégager avant de lui donner deux coups de pieds. L'homme est tombé et est mort», poursuit-il.

Et d'ajouter: «Je me suis fait retirer des prothèses des mains sans anesthésie en entendant que c'était nécessaire pour l'enquête». «Je n'arrive pas à dormir, je vois toujours des tortures et j'entends des cris».

La peur, bien ancrée en eux, n'a pas lâché après leur remise en libérté: les souvenirs laissés par les soldats américains ne vont pas s'effacer. «Après la libération, à chaque fois que je les rencontrais dans les rues, j'éprouvais de l'effroi, je craignais de revenir dans ce lieu, me rappelant les tortures», raconte l'ancien détenu. Et de poursuivre: «Quand les Américains sont arrivés, nous pensions qu'ils nous débarrasseraient d'un régime criminel, mais on a vu l'inverse: ils sont devenus des assassins, les principaux criminels au monde, ils n'ont rien d'humain».

En 2004, la publication par plusieurs médias de photos prises dans la célèbre prison d'Abou Ghraib a révélé les tortures infligées par des militaires américains aux prisonniers, ce qui a provoqué un scandale international.

Plusieurs militaires américains avaient été condamnés en cour martiale suite à ces révélations, dont Lynndie England, rendue célèbre pour les images la montrant devant des détenus entravés, menacés par des chiens ou empilés comme des objets.