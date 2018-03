Au volant de son véhicule, Assad fait un tour des localités libérées de la Ghouta (vidéos)

«Il a fallu plusieurs jours pour la libérer, mais une lourde défaite a été infligée aux terroristes. La libération d’Al-Nachabia a permis de reprendre le reste des territoires de la Ghouta». Au volant de son véhicule, le Président syrien explique au journaliste qui l’accompagne le cours de la libération des quartiers de la banlieue est de Damas encore récemment occupés par les radicaux. La présidence syrienne a rendu publiques les vidéos du déplacement entrepris par Bachar el-Assad dans ce dernier bastion de radicaux aux portes de la capitale syrienne.

Le Président syrien a en outre rencontré et félicité personnellement des militaires menant des combats dans la Ghouta orientale, dont, comme on vient de l’apprendre, 65% des territoires ont déjà été arrachés aux islamistes.

«Mes félicitations à nous, en tant que Syriens, et à vous», a-t-il dit aux soldats qui l’ont accueilli en chantant le slogan «Par notre sang, par notre âme, nous nous sacrifierons pour toi, Bachar».

Entouré de militaires, le dirigeant syrien a souligné que le combat que ces derniers menaient n’était pas celui d’Al-Nachabia, de Douma ou même de Damas.

«La bataille est plus grande que la Syrie. Aujourd’hui, vous menez un combat mondial et avec chaque balle tirée pour abattre un terroriste vous changez cet équilibre mondial. Et chaque conducteur de char qui avance d’un mètre transforme la carte politique du monde», a ajouté Assad.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Assad se rend sur la ligne de front dans la Ghouta orientale

Et de rappeler que les habitants de Damas [qui essuyaient régulièrement des obus tirés par des radicaux depuis la Ghouta orientale, ndlr] étaient «plus que reconnaissants» envers l’armée.

«Ils s’en souviendront des dizaines d’années et raconteront peut-être à leurs enfants comment vous avez sauvé la ville de Damas», a conclu le Président.

Lors de ce déplacement, Bachar el-Assad est en outre monté sur un char pour se prendre en photo avec des soldats.