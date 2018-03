«Tués et enterrés»? Un habitant de la Ghouta dénonce les mensonges des médias mainstream

Plusieurs médias internationaux et régionaux proposent des reportages dans lesquels on affirme que les habitants de la Ghouta orientale qui tentent de la quitter meurent ou se font tirer dessus par l'armée syrienne, a fait savoir à Sputnik Abdel Rahman Awad, un habitant de la Ghouta sauvé il y a quelques jours par les militaires syriens «après cinq ans de souffrance».

«Lorsque nous avons atteint les positions de l'armée syrienne et téléphoné à notre famille, nos proches et nos amis ont été très surpris en apprenant que nous étions toujours vivants. Il s'avère que des chaînes connues comme Al-Jazeera ou Al-Arabiya ont tourné des reportages dans lesquels on apprenait que l'armée syrienne nous avait tués et enterrés dans une fosse commune. Des médias accusent l'armée syrienne et ses alliés de tous les crimes possibles et inimaginables.»

L'interlocuteur de Sputnik a indiqué que ses proches et lui sont maintenant en sécurité.

«Tous les autres médias racontent des mensonges. Cela est fait pour instiller la peur de l'armée syrienne dans les cœurs des personnes qui vivent dans la Ghouta orientale», a-t-il ajouté.

Plus des deux tiers de la Ghouta orientale ont été libérés des terroristes alors que le nombre de personnes qui ont réussi à sortir de l'enclave dépasse maintenant les 80.000, a déclaré ce mardi Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense.