Vidéo à faire froid dans le dos! Un bébé traverse une autoroute au Vietnam

Ce jeune habitant de la province vietnamienne Quang Ninh a certainement mal choisi l’endroit pour ses «promenades». Sorti sur la chaussée d’une autoroute, il n’a été sauvé que grâce à l’esprit de discipline des conducteurs.

Ces images choquantes ont été tournées le 13 mars, près de la ville de Cam Pha, dans le nord-ouest du pays. Comme il s’est ensuite avéré, les parents de ce bambin tiennent des points de vente des deux côtés de l’autoroute et il a échappé à leur surveillance.

Ce qui a sans doute sauvé le bébé sorti sur la chaussée, c’est qu’il effectuait sa traversée à dix mètres du passage clouté, là où les conducteurs sont donc obligés de réduire la vitesse.

L’homme au volant de la voiture basculante et le conducteur de la voiture d’où la vidéo a été tournée se sont précipités pour aider l’enfant qui gardé pourtant son calme. La mère du transgresseur du code de la route, elle non plus, n’a pas tardé à faire son apparition.