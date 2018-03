Téhéran dénonce un «énorme mensonge» de l'Arabie Saoudite

Le ministère iranien des Affaire étrangères a démenti les déclarations du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman qui avait accusé l'Iran d'avoir protégé sur son territoire des responsables d'Al-Qaïda*, y compris des membres de la famille ben Laden.

«Les déclarations de ben Salman sur la présence de dirigeants d'Al-Qaïda* en Iran sont un énorme mensonge», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Qasemi.

Il a également noté que l'Arabie Saoudite était l'un des pays qui «ont joué un rôle important dans la création d'Al-Qaïda*».

«Il [Mohammed ben Salman, ndlr] ne sera pas en mesure de cacher le rôle du royaume saoudien dans l'organisation de la tragédie la plus sanglante de l'histoire moderne, [les attentats terroristes aux États-Unis, ndrl] du 11septembre 2001», lit-on le site du ministère iranien des Affaires étrangères

Dans l'entretien accordé à la chaîne américaine CBS, le prince Mohammed ben Salman a accusé l'Iran d'avoir recruté certains des Saoudiens qui ont participé aux attaques du 11 septembre à New York dans le but «de provoquer une rupture entre le Proche-Orient et l'Occident, entre l'Arabie saoudite et les Etats-Unis d'Amérique».

*Organisations interdites en Russie