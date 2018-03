Affaire Skripal: Lavrov conseille à Londres de «cesser de s’énerver»

Tout le monde en bénéficierait si le Royaume-Uni cessait de s'énerver et se calmait, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

«Je pense que tout le monde en bénéficierait, et tout d'abord les officiels britanniques, s'ils cessaient de s'énerver, car ils s'énervent évidemment à cause de cette situation, et retrouvaient leur calme», a déclaré Sergueï Lavrov.

Et d'ajouter: «Ce que nous voyons maintenant, ce sont des traits fiévreux partout dans le monde, une volonté de persuader ses partenaires de se montrer solidaires avec le Royaume-Uni sur cette question sans présenter de faits. Je pense que tout le monde comprend tout, mais qu'un sentiment de solidarité forcée les oblige à dire des mots qui peuvent en quelque sorte être considérés comme un soutien de la position de Londres».

© AFP 2018 Pool/ Leon Neal Face aux critiques sur l’affaire Skripal, May s’incline, Johnson fulmine

Les accusations d'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia ont été portées contre Moscou par Londres il y a une semaine. La Première ministre britannique Theresa May a affirmé que Moscou était impliqué dans cette affaire, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

Moscou a qualifié ces accusations gratuites de «cirque» avant d'expulser à son tour 23 diplomates britanniques.

Sergueï Skripal, un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, ainsi que sa fille ont été retrouvés inconscients le 4 mars 2018 aux abords d'un centre commercial de Salisbury, au Royaume-Uni. Ils sont toujours à l'hôpital dans un état critique. Recruté comme agent double par les services britanniques en 1995 et condamné en Russie à 13 ans de prison pour trahison, M.Skripal a obtenu l'asile au Royaume-Uni en 2010 après un échange d'agents de renseignement entre la Russie et les États-Unis.