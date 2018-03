Ministre serbe de la Défense: «Notre armée de l'air est sauvée»

Notre armée de l'air est sauvée, a déclaré à Sputnik le ministre serbe de la Défense Alexandar Vulin lors de l'inspection de l'aérodrome militaire de Batainica situé dans les environs de Belgrade.

Le ministre a visité l'aérodrome afin de passer en revue les travaux de modernisation des six chasseurs MiG-29 qui ont été remis par Moscou à l'armée de l'air et à la DCA serbes en octobre 2017.

Interrogé sur les travaux de réfection et de modernisation des chasseurs MiG-29 dans les hangars de l'aérodrome, le ministre a répondu qu'ils suivaient leur cours et devraient être terminés dans les délais prévus.

«C'est la journée la plus importante pour notre armée de l'air ainsi que pour chaque citoyen de notre pays, du moment que l'on voit quels progrès nous faisons et comment notre pays devient de plus en plus protégé, gagnant en sécurité. D'ici fin de l'année, tous ces avions seront modernisés au niveau de génération 4+», a indiqué le ministre.

Interrogé par les journalistes pour savoir comment on pourrait apprécier le niveau de l'aviation serbe une fois tous les travaux terminés, le responsable a répondu:

«Notre armée de l'air est sauvée.»

Le ministre a également confirmé les négociations quant à la livraison à la Serbie de deux avions russes An-26 et d'autres matériels encore.

«Ceci n'est qu'une partie de l'accord sur l'assistance militaire et technique, vous en serez informés en temps utiles. Je suis très content que jusqu'à présent, tout ce qui avait été convenu par les commandants suprêmes, soit respecté au jour près», a souligné le ministre serbe.

Auparavant, la Serbie avait demandé la partie russe de lui communiquer les conditions d'achat du système de missiles sol-air Buk-M3 afin de renforcer sa DCA «suite à l'armement de la Croatie par des missiles balistiques dans le cadre d'un programme de l'Otan».

Fin décembre 2016, le Président serbe Alexandre Vucic avait annoncé, au terme de sa rencontre avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, que la Russie devait remettre à l'armée serbe, dans le cadre de l'assistance militaire et technique, six chasseurs MiG-29 et 30 véhicules blindés de reconnaissance BRDM-2 équipés de mitrailleuses lourdes de 14,5 mm.