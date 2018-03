Un troisième couloir humanitaire mis en service dans la Ghouta orientale

Un nouveau couloir humanitaire a été ouvert dans la Ghouta oriental, il est censé accélérer l’évacuation des civils, qui sont aujourd’hui plus de 80.000 à avoir quitté l’enclave.

Un troisième couloir humanitaire a été mis en fonction dans la Ghouta orientale, annonce la chaîne Rossiya-24 en citant le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Jusqu'à présent la sortie des civils étaient assurée via deux couloirs. L'un dans la zone de la localité d'Al Wafidine, le point de passage entre Damas, contrôlé par le gouvernement, et Douma, principale ville de la Ghouta contrôlée sous contrôle de Jaych al-Islam*, et l'autre au niveau de la ville de Hamouria.

Depuis cinq jours, plus de 80.000 personnes sont sorties de l'enclave terroriste dans la Ghouta qui est contrôlée désormais à 65% par l'armée syrienne.

La résolution 2401 adoptée par l'Onu exige que les parties en conflit cessent les affrontements et assurent une trêve humanitaire d'au moins 30 jours sur l'ensemble du territoire syrien, mais les extrémistes continuent leurs pilonnages, a récemment témoigné le Centre russe pour la réconciliation.

© Sputnik. Carte de la Ghouta orientale

*Jaych al-Islam est une organisation terroriste interdite en Russie