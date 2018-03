Ghouta: «La plupart des civils ont quitté les territoires contrôlés par les radicaux»

Depuis l’ouverture de couloirs humanitaires, plus de 80.000 personnes sont sorties de l'enclave terroriste dans la Ghouta. Selon le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, il s’agit de la majorité des civils de la zone.

L'évacuation de civils via les trois couloirs humanitaires continue dans la Ghouta orientale, a annoncé ce mercredi Vladimir Zolotoukhine, porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Pourtant, selon le général, le flux de réfugiés sortant a déjà diminué.

«La plupart des civils ont quitté les territoires contrôlés par des radicaux. Actuellement, le retrait de groupes de citoyens est toujours en cours», a déclaré Vladimir Zolotoukhine.

Un troisième couloir humanitaire a été mis en fonction dans la Ghouta orientale, a annoncé ce mercredi le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. 315 personnes, dont 15 radicaux qui ont pris la décision d'arrêter la lutte, ont emprunté ce couloir humanitaire au cours des dernières 24 heures.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Un troisième couloir humanitaire mis en service dans la Ghouta orientale

Jusqu'à présent la sortie des civils se faisait via deux couloirs. L'un dans la zone de la localité d'Al Wafidine, le point de passage entre Damas, contrôlé par le gouvernement, et Douma, principale ville de la Ghouta contrôlée sous contrôle de Jaych al-Islam*, et l'autre au niveau de la ville de Hamouria.

Depuis cinq jours, plus de 80.000 personnes sont sorties de l'enclave terroriste dans la Ghouta qui est contrôlée désormais à 65% par l'armée syrienne.

*Jaych al-Islam est une organisation terroriste interdite en Russie