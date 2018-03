Armes chimiques: ignorer Damas est faire le jeu des terroristes, pour la Défense russe

Lorsqu'elles enquêtaient sur les attaques chimiques perpétrées sur le sol syrien, les organisations internationales ont refusé de coopérer avec Damas, faisant ainsi le jeu des terroristes, a estimé ce mercredi le major-général Igor Kirillov , chef des Troupes russes de la protection radio, chimique et biologique.

«Les organisations internationales ont refusé de coopérer avec le gouvernement syrien, soutenant ainsi les organisations terroristes dans leurs activités illégales. Le ministère syrien des Affaires étrangères a fait la preuve que plus de 140 tonnes de substances toxiques avaient été découvertes dans les territoires libérés», a-t-il déclaré lors d’un point presse organisé aujourd'hui au ministère russe des Affaires étrangères.

Et de rappeler que Damas avait officiellement confirmé sa volonté de contribuer à toute enquête sur le recours aux armes chimiques en Syrie et avait demandé à plusieurs reprises que des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) soient envoyés à Alep, à Khan Cheikhoun et dans la Ghouta orientale. Toutefois, ces sollicitations avaient été à chaque fois rejetées sous prétexte que les zones en question n'étaient pas sûres.