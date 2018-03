«Le temps est venu»: le cofondateur de WhatsApp lance un appel à renoncer à Facebook

Le programmeur, homme d'affaires et cofondateur de l'application WatsApp, Brian Acton, a exhorté les internautes à effacer leurs profils de Facebook après qu'a éclaté le scandale de Cambrige Analytica.

​Le temps est venu. Effacez Facebook



Brian Acton a publié son appel sur son compte Twitter après qu'il a été révélé que l'entreprise britannique Cambrige Analytica, qui a collaboré avec l'équipe de campagne du candidat Trump, avait stocké et analysé les données personnelles de près de 50 millions d'utilisateurs de Facebook.

En 2014, la Cambridge Analytica a payé 800.000 dollars pour développer une application permettant de recueillir les données des utilisateurs de Facebook. L'application thisisyourdigitallife a été conçue par Alexandre Kogan, un collaborateur scientifique de Cambridge, et se présentait sous la forme d'un test de personnalité.

Les personnes qui acceptaient de passer ce test étaient rémunérées et il leur était demandé de donner leur accord à l'utilisation de leurs données personnelles «uniquement à des fins scientifiques». Au total, un peu plus de 270.000 personnes ont accepté de répondre au questionnaire. Mais, les participants ignoraient que cette application avait accès non seulement à leurs données personnelles, mais également à celles de leurs amis.

Ainsi, les auteurs ont eu accès aux profils de près de 50 millions d'utilisateurs.