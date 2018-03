«L’Arabie Saoudite est un pays très riche» et donnera «une part de cette richesse aux USA»

Recevant mardi à la Maison-Blanche le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, Donald Trump a émis le vœu que le royaume, qui « est un pays très riche », donne « une part de cette richesse aux Etats-Unis » en y investissant et en leur achetant de l’armement.

Lors de l'entretien qu'il a eu le mardi 20 mars à la Maison-Blanche avec le prince saoudien Mohammed ben Salmane en visite aux États-Unis depuis la veille, Donald Trump a déclaré à son hôte devant les caméras de télévision: « L' Arabie saoudite est un pays très riche, et vous allez j'espère donner une part de cette richesse aux Etats-Unis sous la forme d'emplois et d'achats du meilleur matériel militaire qui soit au monde ».

«C'est un honneur de recevoir le prince héritier d'Arabie saoudite et les membres de sa délégation. Je connais beaucoup d'entre eux, je les ai rencontrés en mai quand nous étions là-bas, où une promesse d'achat de nos équipements [militaires, ndrl] et d'autres choses nous a été faite par l'Arabie saoudite pour un montant de 400 millions de dollars », a déclaré le président américain.

Il a par ailleurs précisé que « lorsqu'il est question de missiles, d'avions et de tous les équipements militaires, personne ne peut rivaliser avec nous en terme de technologie et de qualité de ces équipements. Et l'Arabie saoudite en est consciente de ça»

Donald Trump a également souligné que: «La relation n'a probablement jamais été aussi forte, nous nous comprenons l'un l'autre. »

© Sputnik. Mikhail Voskresensky La vague de réformes se poursuit en Arabie saoudite

Lors de cette même rencontre, Mohammed ben Salmane a déclaré que l'Arabie Saoudite «a déjà honoré 50% de ses engagements à l'égard des États-Unis en matière d'accords économiques». Il a également précisé «que les liens d'amitié entre les deux pays sont forts et que son pays travaille à l'élaboration d'un plan d'investissement de 200 milliards de dollars aux États-Unis , dont la mise en œuvre de projets qui avaient été discutés précédemment et dont la valeur est de 400 milliards de dollars», selon Al-Araby Al-Jadeed

Lors de cette visite, outre des accords économiques, Mohammed ben Salmane discutera avec le Président américain de la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement du Yémen et des relations des pays du Golfe avec l'Iran.