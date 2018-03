Erdogan à Washington: «Vous avez essayé de nous tromper»

Les États-Unis ont essayé de tromper la Turquie en aidant les terroristes en Syrie, a déclaré le Président turc Recep Tayyip Erdogan au cours d'une intervention devant les membres du parti du pouvoir, le Parti de la Justice et du Développement.

«Vous dites: nous sommes votre partenaire stratégique et ensuite, vous aidez les terroristes. C'est un fait. Si vous étiez un partenaire stratégique, vous nous respecteriez et coordonneriez vos actions avec nous. Et ensuite, vous avez essayé de nous tromper», a martelé le chef de l'État turc.

Lors de son intervention, le Président turc a également critiqué les déclarations de Washington faisant montre de sa préoccupation concernant la situation à Afrine avant d'accuser les États-Unis de livrer des armes aux terroristes.

Le 18 mars, Erdogan a annoncé que l'armée turque, soutenue par l'opposition syrienne, avait pris le contrôle d'Afrine. Depuis le 20 janvier, la Turquie mène dans le nord de la Syrie l'opération Rameau d'olivier contre les unités de protection du peuple kurde (YPG) considérées par Ankara comme des formations terroristes.

Auparavant, le chef de l'État turc avait accusé les États-Unis de vouloir provoquer la troisième guerre mondiale en installant des bases militaires sur le territoire syrien.

Selon le dirigeant turc, l'implantation militaire US dans le pays lançait un défi à Ankara et Téhéran.