«C’était un crime»: les USA ont causé la «désintégration douloureuse d’un pays entier»

Quelles sont les conséquences de l’invasion par les États-Unis de l’Irak en 2003 sur la vie de ses habitants et comment qualifient-ils cet épisode de son histoire? De «crime», selon l’écrivain irakien Sinan Antoon qui a parlé de cette guerre dans un article du journal The New York Times intitulé «Il y a 15 ans, les USA ont détruit mon pays».