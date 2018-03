La tension entre l’Irak et la Turquie est-elle montée d’un cran supplémentaire?

© AFP 2018 Haidar Mohammed Ali «L’occupation américaine a tourné en une vraie catastrophe pour l’Irak»

Le ministre irakien des Affaires Étrangères, Ibrahim al-Jaafari, a déclaré mercredi 21 mars au vice-ministre turc des Affaires Étrangères, Ahmet Yildiz, que son pays «s'oppose catégoriquement à ce que la Turquie mène des opérations militaires en direction des pays voisins» de l'Irak à partir du territoire irakien, «ou qu'elle viole les frontières de l'Irak, tout en réaffirmant l'exigence de son pays à ce que les forces armées turques se retirent de la ville de Bashiqa», selon un communiqué du ministère irakien des affaires Étrangères.

«L'Irak a tourné la page de la confrontation avec les groupes terroristes de Daech*, il a remporté de grandes victoires et a libéré son territoire (…) aujourd'hui, il se consacre à sa reconstruction et à l'édification de ses villes», a déclaré le ministre en précisant « qu'il existe des opportunités pour renforcer la coopération entre les deux pays et augmenter le volume des investissements et des échanges commerciaux», selon ce même communiqué.

«La stratégie de l'Irak en matière de relations internationales repose sur la promotion d'intérêts communs, la lutte contre les dangers communs, la préservation de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États», a rajouté le responsable irakien, réaffirmant que « l'Irak ne permettra pas la présence de troupes étrangères sur son territoire pour mener des opérations militaires dans des pays voisins», selon la même source.

Ibrahim al-Jaafari a émis le vœu que l'Irak et la Turquie «continuent à coordonner leurs efforts et à coopérer pour résoudre les crises que traverse toute la région». «Il faut rétablir la sécurité, la stabilité et surmonter les graves problèmes auxquels la région est confrontée», a-t-il conclu, selon la même source.

De son côté, le diplomate turc a réitéré l'engagement de son pays «à aider les Irakiens dans tous les domaines et à travailler à augmenter le volume des échanges commerciaux, à aider la coopération économique entre les deux pays, à proposer des aides d'expertises dans divers domaines et à échanger les expériences, et à augmenter le nombre d'entreprises turques travaillant en Irak », selon le communiqué. Ahmet Yildiz a aussi réaffirmé la participation de la Turquie au sommet international consacré à la reconstruction de l'Irak qui sera organisé prochainement au Koweït, toujours selon la même source.

* Daech est une organisation terroriste interdite en Russie.