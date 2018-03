Rencontre Moscou-Washington: quel rôle incombe à Belgrade?

La Serbie s’engage à accueillir la rencontre annoncée entre Vladimir Poutine et Donald Trump, a assuré à Sputnik le ministre serbe des Affaires étrangères.

Le ministre serbe des Affaires étrangères, Ivica Dacic, a affirmé à Sputnik que Belgrade «était prêt à accueillir la rencontre bilatérale à venir entre les Présidents russe et américain».

«En tant que pays neutre du point de vue militaire, la Serbie bénéficie du potentiel nécessaire en politique étrangère afin d'accueillir les Présidents de la Russie et des États-Unis. Ce serait la meilleure preuve pour la politique étrangère qu'a adoptée notre pays», a-t-il indiqué.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Comment Mark Zuckerberg a fait de Donald Trump le nouveau président des USA

Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Belgrade joue les intermédiaires dans les relations bilatérales entre Moscou et Washington . Ainsi, en octobre et en novembre 2017, la capitale serbe a accueilli les négociations bilatérales sur le dossier ukrainien entre l'assistant de Poutine, Vladislav Sourkov, et le représentant spécial du Département d'Etat américain, Kurt Volker.

Donald Trump a téléphoné mardi à Vladimir Poutine afin de le féliciter pour sa réélection. Les deux Présidents ont également abordé d'autres questions telles que la lutte contre le terrorisme et les efforts visant à freiner la course aux armements. M.Trump a qualifié cette conversation de «très bonne».

Or, comme l'a révélé The Washington Post, les conseillers du Donald Trump le persuadaient de ne pas féliciter Vladimir Poutine pour sa victoire à la présidentielle russe. Ils ont même marqué les documents relatifs à la Russie préparés pour le Président américain de la mention «Ne le félicitons pas». Mais Donald Trump n'a pas pris leur opinion en compte.