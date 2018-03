Le Pen sur l’affaire Sarkozy: «Elle touche à la mise en œuvre d’une guerre»

«Peut-être, la partie immergée de l'iceberg est plus importante que sa partie émergée», a déclaré Marine Le Pen à propos de l'envergure de l'affaire Sarkozy qui, selon elle, concerne non seulement un financement de campagne illégal mais aussi la guerre en Libye, la mort de Kadhafi et la crise migratoire qui a frappé l'Europe.