Les Houthis auraient tiré un missile sur un site de la société pétrolière Saudi Aramco

Mohammed ben Salmane sait quand «la guerre au Yémen prendra fin»

Les rebelles houthis ont lancé, ce jeudi 22 mars, un missile balistique de moyenne portée, Badr-1, sur la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures Saudi Aramco, dans la province méridionale de Najran, ont déclaré les rebelles Houthis dans un communiqué rendu public par l'agence Saba

«Notre force balistique atteindra toutes les installations ennemies en réponse à son agression, siège et crimes odieux contre notre cher peuple, et les dommages causés aux installations publiques et privées du Yémen», lit-on dans le communiqué.

Saudi Aramco a, quant à elle, fait savoir que toutes les installations pétrolières, gazières et de raffinage de la compagnie étaient en sécurité, selon l'agence Reuters.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par l'Alliance militaire islamique sous commandement saoudien.