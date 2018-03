La députée ukrainienne Savtchenko arrêtée dans le bâtiment du parlement (Vidéo)

La confrontation entre Nadejda Savtchenko et le gouvernement de Kiev se poursuit. Soupçonnée d'avoir planifié un coup d'état en Ukraine, l'ex-militaire ukrainienne et députée a été arrêté aujourd'hui dans le bâtiment du parlement et mise en détention pour deux mois, selon la décision du Parquet général du pays.

Задержание Савченко. Опубликовано Yan Dobronosov 22 марта 2018 г.

Avant son arrestation Mme Savtchenko a déclaré qu'elle ne rendrait pas son mandat de député et ne renoncera pas au titre de Héros de l'Ukraine.

«Devrais-je vous rendre mon mandat et quitter la politique pour que vous soyez heureux? Ou dois-je renoncer à l'étoile de Héros comme beaucoup de gens le veulent? Les gens qui me soutiennent me disent: "Ne rends pas l'étoile." Non, je ne le rendrai pas. Ce titre ne se donne pas facilement, ce titre se donne avec le sang, j'ai mérité ce titre de Héros de l'Ukraine dans les prisons de Moscou», a-t-elle déclaré à la tribune du parlement.

Le Parquet général a publié, ce jeudi 22 mars une vidéo dans laquelle une femme ressemblant à Mme Savtchenko discute avec un homme des détails d'un coup d'état et de «l'élimination physique» des dirigeants du pays.

Quant à Mme Savtchenko, elle a souligné qu'elle était au courant que ces conversations étaient enregistrées mais qu'elle avait évoqué un coup d'état spécialement pour provoquer les autorités de Kiev.

Mme Savtchenko a plus d'une fois attiré l'attention des médias par ses déclarations et ses démarches controversées. Elle a notamment déclaré son intention de présenter sa candidature à la présidentielle ukrainienne et a même lancé une collecte de fonds pour sa campagne électorale.

Accusée par la justice russe dans le cadre de l'affaire du meurtre de deux journalistes russes dans le Donbass (est de l'Ukraine) en juin 2014, Mme Savtchenko a été condamnée en mars 2016 à 22 ans de prison. Fin mai 2016, Vladimir Poutine a gracié l'intéressée à la demande des parents des victimes. Tout de suite après son retour en Ukraine, Nadejda Savtchenko est devenue députée de la Rada suprême (parlement monocaméral). Le président Piotr Porochenko l'a également décorée du titre héros d'Ukraine.