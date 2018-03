Des attaques DDoS contre le site du ministère russe de la Défense

Des tentatives d'attaques DDoS ont été effectuées depuis l'Europe occidentale, le continent nord-américain et l'Ukraine.

«Les services de sécurité informatique du ministère russe de la Défense ont neutralisé toutes les attaques DDoS. Les tentatives d'attaques du site ont été effectuées depuis l'Europe occidentale, le pays est établi, le continent nord-américain et l'Ukraine», selon le communiqué du ministère.

Et de poursuivre que pendant la dernière journée du vote final pour les noms des nouvelles armes dernier-cri russes, le site du ministère russe de la Défense avait été exposé à sept attaques DDoS, dont les plus fortes durant la dernière heure du vote, entre 19h et 20h (heure locale).

Détails à suivre