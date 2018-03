Le Kremlin révèle les projets de Poutine en politique étrangère

Vladimir Poutine envisage la politique étrangère russe par le prisme de «la création de conditions favorables à la solution des problèmes intérieurs», a déclaré dans une interview à RT Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.

«Il a un projet concret de développement. Il voit quels enjeux sont prioritaires, lesquels sont secondaires, etc. De fait, le Président a besoin de soutien du côté de la diplomatie afin d'assurer des conditions favorables à leur traitement», a indiqué le porte-parole.

Cette priorité donné aux affaires intérieures ne signifie pas pour autant que les rapports avec les autres pays seront relégués aux oubliettes, a laissé entendre Dmitri Peskov.

«La Russie et le Président Poutine voudraient améliorer les relations là où cela est possible, développer et promouvoir les rapports avec de nombreux pays, et surtout avec nos partenaires en Europe, avec les États-Unis, et poursuivre ce développement tant que nos partenaires y sont prêts», a expliqué le porte-parole.

Et d'ajouter que la Russie n'envisageait pas d'entrer dans la course aux armements, mais à l'inverse cherchait à réduire son budget de la Défense. Dans le même temps, a-t-il souligné, les relations internationales présentent de plus en plus de signes de «guerre froide».