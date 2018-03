La Russie fait un don d’armes à la Centrafrique

Agissant avec l’autorisation de l’Onu, la Russie a transmis entre fin janvier et début février un stock d’armes d’infanterie et de munitions à la Centrafrique, a confirmé la diplomatie russe.

À la demande de la République centrafricaine, la Russie a accordé à ce pays une aide militaire et technique à titre gratuit, a déclaré jeudi Artem Kojine, directeur adjoint du service de presse du ministère russe des Affaires étrangères.

© REUTERS/ Eric Thayer Onu: les meurtres de masse en Centrafrique peuvent être qualifiés de crimes de guerre

«En accord avec la résolution 2127 du Conseil de sécurité de l'Onu , une partie des armes d'infanterie et des munitions en provenance des stocks du ministère russe de la Défense a été livrée entre fin janvier et début février pour satisfaire les besoins de l'armée centrafricaine», a annoncé le diplomate.

«Avec l'accord du même comité, cinq militaires et 170 ressortissants russes ont été dépêchés sur place pour entraîner les militaires centrafricains», a-t-il poursuivi.

Le responsable russe a tenu à souligner que l'aide a été accordée en «stricte conformité avec le régime des sanctions imposé par le Conseil de sécurité de l'Onu à l'égard de ce pays». «La contribution russe s'inscrit dans les efforts déployés par la communauté internationale en vue de renforcer les structures militaires nationales de la Centrafrique, leur transmettre toute la responsabilité pour le maintien de la sécurité et de l'ordre sur l'ensemble du territoire, et par la suite, pour la normalisation des conditions et le règlement irrémédiable du conflit armé intérieur qui dure», a ajouté M. Kojine.

© AFP 2018 PATRICK FORT Non-lieu ordonné dans l’affaire des viols en Centrafrique, un recours probable

Évoquant les perspectives de coopération bilatérale, le diplomate a indiqué que la Russie étudiait les possibilités d'exploitation commune des ressources naturelles centrafricaines avec pour objectif de contribuer à la stabilisation économique du pays ainsi qu'au développement de son infrastructure.

Mi-décembre, après de longues négociations avec le Conseil de sécurité de l'Onu, la Russie avait été autorisée à faire don d'un stock d'armement conséquent à la RCA, destiné à l'armée centrafricaine en reconstruction, en vertu d'une dérogation accordée par l'Onu à Moscou sur l'embargo sur les armes décrété à l'égard de ce pays.