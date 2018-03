Au Maroc, vague de solidarité avec une chercheure partisane de l’égalité hommes-femmes

Face au silence de l'intéressée, un petit mystère plane toujours sur les raisons de la démission d'Asma Mrabat, la chercheure au sein de la Ligue Mohammadia des Oulémas, une institution officielle marocaine, s'était fendue, le 19 mars, d'un tweet laconique où elle annonçait simplement qu'«une étape est finie»

J'ai présenté ma démission de la Rabita almohamadya des Oulémas du Maroc. Une étape est finie… — asma lamrabet (@asmalamrabet) 19 марта 2018 г.

​Il n'aura pas fallu longtemps pour que sa démission soit interprétée comme la conséquence d'une pression exercée par l'institution religieuse où elle opérait en tant que directrice du Centre des études féminines en islam. Des médias marocains n'ont pas hésité, pour leur part, à parler de «révocation».

Et pour cause, l'intéressée est coutumière des sorties fracassantes défendant l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage. Des positions «flirtant avec le courant laïc» et s'inscrivant en faux contre la position officielle portée par la Ligue Mohammadia des Oulémas, soutient le site Howiya Press, proche des milieux conservateurs.

«Le fait d'accorder à la femme une part égale à celle de l'homme fait partie intégrante des finalités poursuivies par l'Islam. Ce n'est nullement à l'encontre de l'Islam» avait par exemple prêché Asma Lamarabet lors d'un événement organisé à Rabat, au mois de mars, avant d'appeler à la constitution d'une commission chargée d'étudier cette question et de proposer des réformes.

Une initiative qui fait écho à celle, lancée l'été dernier, par le Président tunisien Béji Caïd —Essebsi. Le Chef de l'État tunisien, qui a mis en place une commission chargée de proposer des réformes en matière de libertés individuelles et d'égalité des sexes, s'est clairement prononcé pour l'égalité en matière d'héritage. Une mesure s'inscrivant en droite ligne de la Constitution postrévolutionnaire, promulguée en janvier 2014. Toutefois, en Tunisie, comme au Maroc, l'idée est loin de recueillir l'assentiment général.

Des femmes manifestent sur l'avenue contre l'égalité de l'héritage https://t.co/TRQ6LxfEiG — Tunisie Nouvelle (@tunisienouvelle) 17 марта 2018 г.

​Une résistance sociale, qui fait écho au renoncement du leader Habib Bourguiba, pourtant promoteur en 1956 du très progressiste Code du Statut personnel (CSP), à toucher à ces règles successorales ancestrales.

«Cette résistance sociale est anti-coranique, puisque cette égalité s'inscrit dans l'esprit même du texte. Le Coran évoque, en définissant les parts respectives de l'héritage, de la notion de "had" qui est une limite minimale, pour garantir à la femme un minimum pouvant évoluer, dans un contexte où elle était complètement exclue de l'héritage. D'autant plus que l'institution de cette règle entendait répondre à la pratique sociale de l'exogamie [les époux qui cherchaient leurs femmes à l'extérieur de leur propre tribu, ndlr]. Dans ce contexte, l'égalité dans l'héritage aboutirait à appauvrir la tribu de la femme qui, en héritant d'une part conséquente, placerait les biens en question en dehors du cycle économique local», a déclaré à Sputnik l'anthropologue Youssef Seddik.

Entre-temps, sur la toile marocaine, c'est un déferlement de soutiens à la chercheure, appelant à faire bouger les lignes.

Soutien à cette militante pour un #Islam depolitisé;

Soutien à cette chercheuse féministe qui oeuvre au rétablissement de la vérité sur la place des femmes ds l'Islam;

Soutien devant les menaces portées par le discours haineux de "prédicateurs"salafistes;

Soutien à @asmalamrabet https://t.co/OjS375JRlp — Samira sitaïl (@Samirasitail1) 20 марта 2018 г.

​

Soutien total à Asma Lamrabet dont les propos sur l'héritage dérangent



Merci de porter cette parole motivée par le sens de la justice

pour toutes les femmes désœuvrées par une pratique qui légalise la spoliation de leurs biens



Oui à l'égalité dans l'héritage!

Pour la dignité! — Hanane KARIMI (@7Lou_Anne) 21 марта 2018 г.

​

Lallab apporte son soutien à Asma Lamrabet – Lallab https://t.co/n30GrSwIWz notre soutien à @asmalamrabet 💪🏼 — El Moaddem Soundos (@ElmSoun) 23 марта 2018 г.

​

Il faudrait des centaines de personnes comme Asma Lamrabet pour dépoussiérer l’Islam des couches d’obscurantisme et d’ignorance qui se sont accumulées au fil des siècles. Son travail est salutaire et sa présence dans le débat public est une nécessité. Soutien et respect à elle. https://t.co/FOjLpKc3mZ — A Tourabi (@Atourabi) 20 марта 2018 г.

​Un soutien salué par l'intéressée elle-même, confirmant implicitement les circonstances de sa «démission».

Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien et votre solidarité. Cela me touche et m'honore. — asma lamrabet (@asmalamrabet) 23 марта 2018 г.

​Monarchie constitutionnelle conservatrice et puissance régionale montante, le Maroc est à l'heure des choix pour construire son propre modèle, qu'il veut sui generis. Quoique sollicitée par nombre d'intellectuels, l'égalité en matière d'héritage est bien loin d'être une revendication populaire.

Le Royaume chérifien cherche toutefois à soigner une image un tant soit peu progressiste, tout en veillant à maintenir ses équilibres sociaux. En février dernier, le Parlement a adopté une loi contre les violences faites aux femmes. Un texte jugé «décevant» pour beaucoup d'organisations de la société civile, mais qui n'en constitue pas moins une avancée.

«Le Maroc avance, mais dans la douleur. C'est un combat qui n'est pas facile, parce qu'il implique des choix», avait récemment résumé à Sputnik le géopoliticien Hichem Ben Yaïche.