Ghouta orientale: Harasta libérée des extrémistes, selon la presse locale

Feu vert pour l'évacuation des extrémistes via un nouveau point de passage dans la Ghouta

La seconde phase de l'évacuation de radicaux et de membres de leurs familles de la ville de Harasta, dans la Ghouta orientale, étant menée à bien, cette localité syrienne est entièrement passée sous le contrôle des forces gouvernementales, précise l'agence Sana.

Dans un communiqué antérieur, ce média syrien avait précisé que 50 bus transportant à leur bord 2.806 personnes, dont 993 radicaux avaient quitté cette ville pour le gouvernorat d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

Pour rappel, Harasta figurait parmi les trois principaux avant-postes des extrémistes dans la Ghouta orientale, encerclés par l'armée gouvernementale syrienne.

Plus tôt dans la journée de vendredi, on a appris que le Centre russe pour la réconciliation et les radicaux d'Ahrar al-Cham s'étaient entendus sur l’évacuation des membres de cette formation islamiste via Harasta al-Bassal, le troisième point de passage tout récemment mis en place dans la Ghouta orientale.