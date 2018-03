Madrid demande à la Finlande d’extrader Puigdemont

La police finlandaise a annoncé samedi avoir reçu une demande d'extradition de l'ancien président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, et avoir engagé un échange d'informations à ce propos avec Madrid.

«Le Bureau d'investigation national informe que l'Espagne demande l'extradition de son citoyen se trouvant actuellement en Finlande. La police en a informé le procureur et a entamé un échange d'informations supplémentaires avec les autorités espagnoles», indique un communiqué des forces de l'ordre.

L'inspecteur de police Hannu Kautto a confié à l'agence STT que «la demande d'extradition était parvenue dans la nuit».

«L'interpellation éventuelle de Puigdemont sera suivie d'une enquête du parquet», a-t-il ajouté.

© REUTERS/ Francois Lenoir Puigdemont appelle Madrid à le laisser rentrer en Catalogne le plus tôt possible

Vendredi 23 mars, un juge du Tribunal suprême d'Espagne, Pablo Llarena, a relancé les mandats d'arrêt européens contre Carles Puigdemont, les anciens conseillers de la Généralité Toni Comin, Meritxell Serret et Lluis Puig, résidant en Belgique, ainsi que contre Clara Ponsati, réfugiée au Royaume-Uni, et contre Marta Rovira, la secrétaire générale de la Gauche républicaine de Catalogne qui ne s'est pas présentée vendredi devant le Tribunal et serait en Suisse, selon des médias espagnols.

Il a été précédemment annoncé que le 22 mars, Carles Puigdemont est arrivé en Finlande depuis la Suède. Il se proposerait de partir de Finlande ce samedi 24 mars pour se rendre au Danemark, puis en Suisse.