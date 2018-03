Erdogan dit répondre au souhait du peuple syrien qui aspire à «l’arrivée de la Turquie»

Le Président turc a déclaré qu'Ankara «ne laisserait pas sans réponse les appels» des Syriens et poursuivrait son opération militaire.

«La population des régions syriennes de Tall Rifaat à Manbij, Tell Abyad et Ras al-Aïn souhaite l'arrivée de la Turquie dont la politique est associée par les gens à la sécurité, au calme et à l'ordre», a-t-il affirmé, cité par l'agence Anadolu.

Recep Tayyip Erdogan a ajouté que l'intention d'Ankara de poursuivre son opération en Syrie ne devait pas être considérée comme une politique d'invasion.

© Sputnik. Umit Bektas Ankara menace de mener une opération militaire contre les Kurdes dans le nord de l’Irak

«C'est justement l'Occident qui durant son histoire s'est manifesté à plusieurs reprises comme un envahisseur et un agresseur», a-t-il affirmé en prenant la parole dans la province de Samsun.

L'état-major turc a annoncé samedi que ses forces armées avaient établi un contrôle total sur la région syrienne d'Afrine, où la Turquie mène depuis le 20 janvier 2018 l'opération Rameau d'olivier, contre les Unités de protection du peuple (YPG) et le Parti de l'union démocratique (PYD), relate le journal turc Hürriyet.

© AFP 2018 Ryad Kramdi Où Erdogan veut-il en venir en évoquant la perspective d’une 3e guerre mondiale?

Commentant les résultats de l'opération, Recep Tayyip Erdogan a annoncé la volonté de l'armée turque de poursuivre les opérations militaires à Manbij et Idlib.

Damas a condamné l'intervention turque dans le canton d'Afrine, notant que ce territoire faisait partie intégrante de la Syrie. Moscou a appelé toutes les parties à la retenue et au respect de l'intégrité territoriale de la Syrie.