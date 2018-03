Qu’a fait un navire de la marine militaire russe aux Seychelles?

© Sputnik. Denis Abramov Les États-Unis préoccupés par les missiles de croisière russes

Le navire océanographique de la flotte russe de la Baltique Amiral Vladimirsky a terminé sa visite au port de Victoria, la capitale des Seychelles, où il se trouvait depuis le 22 mars, annonce le service de presse de la flotte.

«L'équipage s'est réapprovisionné en carburant et a pris part à des évènements commémoratifs et culturels», indique le communiqué du service de presse.

Maintenant, l'Amiral Vladimirsky continue ses travaux océanographiques dans l'océan Indien dans le cadre d'une expédition internationale.

Le bateau a quitté la base navale de Kronstadt le 15 décembre 2017 pour prendre part à une expédition internationale sous l'égide de l'Unesco. L'Amiral Vladimirsky et d'autres participants à l'expédition effectuent des recherches et observations hydrométéorologiques pour corriger des cartes maritimes de navigation en mers Baltique et du Nord, en Méditerranée, dans la mer Rouge et dans les océans Indien et Atlantique.