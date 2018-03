Pour le chancelier autrichien, les négociations entre la Turquie et l’UE doivent s’arrêter

Dans une interview accordée au quotidien allemand Welt, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a critiqué la politique d'Ankara en Syrie.

«Prenant en considération les violations régulières des droits de l'Homme et des valeurs fondamentales de la démocratie, et se basant sur le fait que les critères de Copenhague [concernant l'adhésion des pays à l'Union européenne, ndlr] ne sont pas respectés, les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne doivent s'arrêter», a ainsi déclaré M.Kurz la veille d'une rencontre au plus haut niveau entre l'UE et la Turquie à Varna (Bulgarie).

Il a, par ailleurs, souligné que la Turquie restait «un partenaire stratégique important de l'Union européenne» avec lequel il fallait coopérer «dans le cadre de la politique de voisinage».

L'état-major turc a annoncé samedi que ses forces armées avaient établi un contrôle total sur la région syrienne d'Afrine, où la Turquie mène depuis le 20 janvier 2018 l'opération Rameau d'olivier, contre les Unités de protection du peuple (YPG) et le Parti de l'union démocratique (PYD), d'après le journal turc Hürriyet. Des unités de l'Armée syrienne libre (ASL) prennent également part à l'opération turque.

Damas a condamné l'intervention turque dans le canton d'Afrine, notant que ce territoire faisait partie intégrante de la Syrie. Moscou a appelé toutes les parties à la retenue et au respect de l'intégrité territoriale de la Syrie.