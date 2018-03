Varsovie a informé Moscou de sa décision d’expulser des diplomates russes

Le ministère polonais des Affaires étrangères a informé lundi l'ambassadeur de Russie à Varsovie Sergueï Andreïev de sa décision d'expulser des diplomates russes.

Le chef de la mission diplomatique russe avait été convoqué au siège du ministère lundi matin.

«La décision est prise», avait expliqué l'ambassadeur aux journalistes qui l'avaient interrogé pour savoir si des diplomates russes seraient expulsés de Pologne.

Vendredi, une source proche de l'affaire a fait savoir à Sputnik que certains pays de l'UE envisageaient l'expulsion de diplomates russes ou le rappel de leurs diplomates de Russie comme conséquence de l'affaire Skripal.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis, de son côté, a déclaré que non pas des diplomates mais des «espions non déclarés» seraient expulsés de République tchèque suite aux évènements de Salisbury.

Les ministères des Affaires étrangères de Lettonie et de Lituanie ont également convoqué les ambassadeurs russes. «Les détails seront révélés lors d'une conférence de presse» qui se tiendra prochainement, selon des sources officielles. Ces convocations sont également liées à l'empoisonnement de Sergueï Skripal.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.