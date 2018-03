Trump ordonne d'expulser 60 diplomates russes dans le cadre de l'affaire Skripal

Washington a décidé d’expulser au total 60 diplomates russes, dont 48 employés de la mission diplomatique américaine et 12 employés de la mission des Nations unies, a confirmé lundi un haut responsable de la Maison-Blanche. Les diplomates devront quitter les États-Unis avant sept jours.

En lien avec l'affaire de l'agent double Sergueï Skripal, l'administration américaine a pris la décision d'expulser 60 diplomates russes.

«Nous expulsons 48 employés de la mission diplomatique et aussi 12 employés de la mission de l'Onu. Au total, il s'agit de 60 diplomates», a confirmé un indiqué un haut responsable de la présidence américaine.

Le personnel des missions diplomatiques doit quitter le territoire américain avant sept jours. En cela, Washington est prompt à prendre de nouvelles mesures face à une possible riposte de la part de Moscou, a précisé le haut fonctionnaire.

En outre, les États-Unis s'apprêtent à fermer le consulat de Russie à Seattle, a annoncé le département d'État. La Maison-Blanche a motivé cette décision par sa proximité avec le consulat avec une base de sous-marins de l'US Navy et le siège de la société Boeing.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

